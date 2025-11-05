Marisa Susana 'vai a correr' contar a Pedro o que viu lá fora entre a mulher deste e... Bruno

No Última Hora do Secret Story 9, De mão dada à Marisa, Bruno aconselha a concorrente a ser forte, a orgulhar-se da mulher que é e não dar o gosto a ninguém de a ver mal. Enquanto a conversa decorre, Marisa Susana abandona o jardim e conta ao Pedro o que viu. Pedro arrasa a postura do Bruno, dizendo que a mulher está a ouvir conselhos de uma pessoa agressiva.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
