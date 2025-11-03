Marisa Susana vai tentar beijar Bruno? Concorrente dá resposta inesperada que deixa todos surpreendidos

No Secret Story 9, o grupo de Dylan e Bruno estava reunido no exterior da casa, quando recordaram o desafio que o ex-futebolista recebeu na gala, de andar agarrado a Marisa Susana dentro da casa. Dylan questiona-o sobre o que vai fazer se a colega o tentar beijar, ao que este responde que não vai desviar a cara se isso acontecer.
