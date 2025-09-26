Marisa Susana vence Joana em prova de rapidez e ganha privilégio de luxo

No Secret Story 9, Joana atendeu o telefone da casa e a Voz pediu-lhe para escolher qual seria o eletrodoméstico que escolheria se só pudesse viver com um. Depois, recebeu um desafio: escolher um concorrente para um «duelo de rapidez» e a escolha foi Marisa Susana. Marisa Susana venceu e ganhou um privilégio. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

