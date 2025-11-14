Marisa toma as rédeas: concorrente aconselha Pedro Jorge

No Secret Story 9, Marisa voltou a assumir o papel de conselheira e chamou Pedro Jorge para uma conversa séria sobre o jogo. A concorrente destacou pontos que acredita estarem a prejudicar a imagem do marido e tentou orientá-lo sobre atitudes e estratégias que, na sua opinião, devem ser revistas. Pedro ouviu, mas mostrou-se dividido entre aceitar os conselhos ou manter a postura que tem adotado na casa.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
