Marisa toma as rédeas: concorrente aconselha Pedro Jorge

No Secret Story 9, Marisa voltou a assumir o papel de conselheira e chamou Pedro Jorge para uma conversa séria sobre o jogo. A concorrente destacou pontos que acredita estarem a prejudicar a imagem do marido e tentou orientá-lo sobre atitudes e estratégias que, na sua opinião, devem ser revistas. Pedro ouviu, mas mostrou-se dividido entre aceitar os conselhos ou manter a postura que tem adotado na casa.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País