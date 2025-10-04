Marisa toma posição e defende o Marido depois de momento tenso na casa

No Secret Story 9, o ‘Roast’ da casa mais vigiada do país não foi apenas motivo de gargalhadas. Marisa acabou por chamar a atenção de Pedro depois de este ter falado em tom exaltado com Lídia. A situação rapidamente descambou numa acesa discussão entre os dois concorrentes, com Lídia a acusar Pedro de ser agressivo. No final, Marisa acabou por intervir, e, sem hesitar, defendeu o marido diante dos colegas.

Seis concorrentes estão hoje em risco de abandonar a casa. Ainda pode votar para salvar o seu favorito:

FÁBIO

JOANA

LEANDRO

LILIANA

PEDRO

SANDRO

