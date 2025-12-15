Marisa volta a ‘apontar o dedo’ a Liliana: «Ela sabe o que fez»

No Secret Story 9, Leandro defendeu Marisa e admitiu que Liliana voltou a errar, no Especial desta segunda-feira. O concorrente acusou de Liliana de já não saber bem aquilo que tinha dito. Marisa garante que Liliana sabe bem o que fez, uma vez que lhe veio pedir desculpas, depois de ter errado.

Na cadeira quente do pós-gala deste domingo, Liliana meteu os filhos de Marisa e assumiu que as crianças teriam ‘vergonha’ de ver os pais agir desta forma.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.