Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Marisa volta a ‘apontar o dedo’ a Liliana: «Ela sabe o que fez»

No Secret Story 9, Leandro defendeu Marisa e admitiu que Liliana voltou a errar, no Especial desta segunda-feira. O concorrente acusou de Liliana de já não saber bem aquilo que tinha dito. Marisa garante que Liliana sabe bem o que fez, uma vez que lhe veio pedir desculpas, depois de ter errado.

Na cadeira quente do pós-gala deste domingo, Liliana meteu os filhos de Marisa e assumiu que as crianças teriam ‘vergonha’ de ver os pais agir desta forma.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Há 2h e 37min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

«Ela pecou duas vezes»: Leandro condena postura de Liliana para com Marisa
02:20

«Ela pecou duas vezes»: Leandro condena postura de Liliana para com Marisa

22:50 Ontem
Reação de Pedro às nomeações causa falatório na casa: «Ficaste muito pensativo»
01:54

Reação de Pedro às nomeações causa falatório na casa: «Ficaste muito pensativo»

22:22 Ontem
Três concorrentes estão em risco: Já são conhecidos os nomeados da semana no Secret Story 9
03:13

Três concorrentes estão em risco: Já são conhecidos os nomeados da semana no Secret Story 9

22:20 Ontem
Liliana foi bem-sucedida? Saiba o resultado da missão que agitou a casa
01:42

Liliana foi bem-sucedida? Saiba o resultado da missão que agitou a casa

22:14 Ontem
Hilariante! Liliana recebe missão e provoca 'caos' na casa
03:44

Hilariante! Liliana recebe missão e provoca 'caos' na casa

22:12 Ontem
«Sou um pau-mandado»: Fábio ironiza comentários os colegas
02:32

«Sou um pau-mandado»: Fábio ironiza comentários os colegas

22:06 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

13 dez, 15:15
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

1 out, 09:29
Ana abre o coração e revela o verdadeiro motivo para nunca ter tido namorado

Ana abre o coração e revela o verdadeiro motivo para nunca ter tido namorado

Ontem às 19:21
Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

Ontem às 18:03
Mafalda Castro mostra a sua cozinha pela primeira vez e as funcionalidades da torneira deixaram todos de queixo caído

Mafalda Castro mostra a sua cozinha pela primeira vez e as funcionalidades da torneira deixaram todos de queixo caído

Ontem às 16:13
Ver Mais

Notícias

Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão

Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão

Há 3h e 14min
Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9

Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9

Ontem às 20:15
Ana abre o coração e revela o verdadeiro motivo para nunca ter tido namorado

Ana abre o coração e revela o verdadeiro motivo para nunca ter tido namorado

Ontem às 19:21
Vencedora do Big Brother surpreende fãs com anúncio inesperado: «Ainda custa acreditar»

Vencedora do Big Brother surpreende fãs com anúncio inesperado: «Ainda custa acreditar»

Ontem às 18:14
Cristina Ferreira cruza-se com uma princesa em 'apuros'. O detalhe que lhe captou a atenção no Reino Unido

Cristina Ferreira cruza-se com uma princesa em 'apuros'. O detalhe que lhe captou a atenção no Reino Unido

Ontem às 17:11
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9

Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9

Ontem às 20:15
Ana abre o coração e revela o verdadeiro motivo para nunca ter tido namorado

Ana abre o coração e revela o verdadeiro motivo para nunca ter tido namorado

Ontem às 19:21
Vencedora do Big Brother surpreende fãs com anúncio inesperado: «Ainda custa acreditar»

Vencedora do Big Brother surpreende fãs com anúncio inesperado: «Ainda custa acreditar»

Ontem às 18:14
Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

Ontem às 18:03
Cristina Ferreira cruza-se com uma princesa em 'apuros'. O detalhe que lhe captou a atenção no Reino Unido

Cristina Ferreira cruza-se com uma princesa em 'apuros'. O detalhe que lhe captou a atenção no Reino Unido

Ontem às 17:11
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

12 dez, 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

12 dez, 11:23
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Afinal, quem envia flores a Marcia Soares? Desfazemos o mistério!

Afinal, quem envia flores a Marcia Soares? Desfazemos o mistério!

Ontem às 20:44
"Que tenhas todo o sucesso do mundo": Daniel Guerreiro deixa mensagem emotiva a Soraia Moreira!

"Que tenhas todo o sucesso do mundo": Daniel Guerreiro deixa mensagem emotiva a Soraia Moreira!

Ontem às 15:47
"Ainda custa acreditar": Soraia Moreira vive novo momento... e envolve Daniel Guerreiro!

"Ainda custa acreditar": Soraia Moreira vive novo momento... e envolve Daniel Guerreiro!

Ontem às 14:29
Após enfrentar o "pior ano de sempre", Marie sofre reviravolta!

Após enfrentar o "pior ano de sempre", Marie sofre reviravolta!

Ontem às 12:06
Diogo Bordin despede-se de Portugal... e deixa mensagem emotiva!

Diogo Bordin despede-se de Portugal... e deixa mensagem emotiva!

Ontem às 08:08
Ver Mais Outros Sites