Marta Cardoso diz que Liliana ainda não acabou tudo e Marcia Soares surpreende: «O Zé já»

No Extra do Secret Story 9, Marta Cardoso deixa claro que Liliana disse que ponderava terminar tudo com Zé, mas a decisão ainda não estava tomada. Já Marcia Soares sublinha que da parte dele já tinha terminado.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.