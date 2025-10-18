Já chegámos ao whatsapp!
Marta Cardoso explica ao pormenor o que se passou na noite quente de Fábio e Liliana

Na noite passada, Fábio e Liliana viveram uma noite mais quente, ao ponto de que passou a faixa de consentimento  dado que o clima entre os dois evoluiu. No Extra, Marta Cardoso explica aos comentadores tudo o que acontece quando dois concorrentes se envolvem de uma maneira mais íntima e explica o que Fábio e Liliana viveram.

Recorde-se que Liliana mostrou-se muito preocupada após a noite quente com o amigo especial e afirmou: «Só peço que não mostrem as imagens». Já alguns concorrentes da casa mostraram-se incrédulos e gozaram com a situação. 

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17

  • Hoje às 10:18
