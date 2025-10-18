No Extra do Secret Story, Marta Cardoso recorda a história de amor que viveu no primeiro Big Brother e diz não se arrepender do que viveu. Esta explicação surge depois de Liliana e Fábio terem vivido uma noite mais quente dentro da casa mais vigiada do País e ter soado o famoso sinal de consentimento.

Marta Cardoso recorda: «Fui a primeira a fazê-lo em televisão nacional, não me arrependo...»

