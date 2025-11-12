«Mas estão a picar quem lhes deu a mão!»: Leandro fala do seu grupo nas costas

No Diário do Secret Story 9, Após o Especial, Leandro desabafa com Ana Cristina sobre as imagens que viu do seu próprio grupo a falar nas suas costas. Ana Cristina comenta que Leandro tanto criticou a Ficha Tripla para agora estar nesta posição. O concorrente confirma que se calhar tem mais em comum com a Ficha Tripla que aquilo que achava e talvez esteja “a engolir as próprias palavras”. Ao mesmo tempo na sala, Pedro e Marisa comentam a forma como Leandro se desvinculou do grupo. Marisa condena que Ana Cristina tenha dito que era a mais manipulável e conclui que o intuito dos adversários é ver Leandro sozinho. De volta ao quarto, Leandro condena que os concorrentes do seu grupo estejam a sair “debaixo da sua asa” ao mesmo tempo que “picam” quem lhes deu a mão.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!