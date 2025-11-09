«Mas qual é o problema disso?»: Cristina Ferreira confronta mulheres da casa por dizerem que Liliana "se arranja muito"

Na gala do Secret Story 9, após termos arrancado com uma nomeação direta que calhou a Pedro Jorge, assistimos a mais uma VT com imagens polémicas da semana. Depois, Cristina Ferreira confronta Raquel, Ana Cristina e Bruna por estas terem dito que Liliana "arranja-se muito". As concorrentes chegaram a "gozar" com a mesma e pelo facto de esta ter acordado com uma pestana para cado lado. Em direto, Liliana "passa-se" em discussão acesa com Raquel. As concorrentes terão também acusado Liliana de ser "insegura".

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

