Massa com cebola e açúcar: O prato que levou Marisa Susana e Liliana aos gritos uma com a outra

No Secret Story 9, Liliana está a contar a Vera o que se passou entre si e Marisa Susana, hoje ao final da tarde, na casa mais vigiada do País. As duas protagonizaram uma discussão acesa que levou Marisa Susana a insultar fortemente Liliana, chamando-a até de "badalhoca". O caos ficou instalado.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
