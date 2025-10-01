Massa com cebola e açúcar: O prato que levou Marisa Susana e Liliana aos gritos uma com a outra

No Secret Story 9, Liliana está a contar a Vera o que se passou entre si e Marisa Susana, hoje ao final da tarde, na casa mais vigiada do País. As duas protagonizaram uma discussão acesa que levou Marisa Susana a insultar fortemente Liliana, chamando-a até de "badalhoca". O caos ficou instalado.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!