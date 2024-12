Maycon avisa Renata que a relação pode não funcionar lá fora... e a culpa é de Diogo Alexandre

Na pérgula, tentando não especificar o assunto, o Maycon deixa um aviso à Renata, dizendo que se a situação continuar no exterior, a relação entre os dois não vai resultar. No confessionário, o Maycon revela que se sente desconfortável com a procura incessante do Diogo pela Renata. Ao perceber do que se trata, a Renata garante que fica incomodada com os comportamentos do Diogo, garantindo que se o Maycon não estivesse na casa, não conseguiria lidar com o Diogo e já teria desistido do jogo. O Diogo tenta ouvir a conversa, o que deixa o Maycon bastante irritado…