Maycon critica atitudes de Diogo Alexandre com Renata: «Fizeste algo grave e em vez de te afastares da pessoa...»

No Secret Story - Casa dos Segredos, momentos depois da discussão entre Renata e Maycon, os dois acabam por fazer as pazes e trocam beijos. Renata aproveita para partilhar com Maycon o comentário de Diogo, Maycon fica em choque e não responde... Maycon assume que esta situação o deixa desconfortável... Renata diz que ontem Diogo pediu para Renata beber mais um copo e isso, a deixa muito desconfortável. Maycon diz que também o deixa a si, mas confia em Renata, a concorrente diz que fica muito ansiosa com a sua presença, Maycon pede a Renata que verbalize que se sente dessa forma, Renata diz que não quer ser desagradável, mas vai ter que ser. Momentos depois, Maycon comenta com Heitor que já sentiu desconforto em relação a Diogo, mas agora Renata contou-lhe o que Diogo disse... e questiona a Heitor se isto é real, de Diogo andar atrás da concorrente... Maycon mostra muito desconforto em relação à situação. Heitor diz que estas atitudes é estar-se a meter mesmo na relação. Maycon diz que Diogo, para além de ser o seu mentiroso favorito, "é o talarico". Momentos depois, Maycon comenta com João e Marcelo que Renata lhes deve contar... Marcelo diz já saber pois Rita já lhe contou. João pergunta se pode saber, Maycon diz que não pode dizer ainda e Marcelo afirma "vais ter vergonha alheia".