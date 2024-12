Maycon critica Margarida sobre Diogo Alexandre: «Achas piada porque as pessoas com quem é mais pica-miolos não te são próximas»

No Secret Story - Casa dos Segredos, depois da atividade, na pérgula, Renata comenta com Maycon que está fartinha de Diogo. Mais tarde, no quarto, Marcelo, Maycon e Margarida conversam e o assunto é também Diogo Alexandre. Marcelo condena Margarida pelo que esta disse durante o brunch. Margarida explica que acha uma certa graça quando vê algumas atitudes do concorrente para com os colegas nas dinâmicas. Já Marcelo e Maycon explicam que já estão exaustos porque Diogo está sempre a “picá-los”. Maycon admite ter paciência, mas nesta fase já nã o aguenta mais, refere que Margarida acha alguma graça porque “não sente na pele”. Simultaneamente, na pérgula, Renata diz, na presença do mesmo, que está sem paciência para Diogo, assumindo-se no “menos zero”. Diogo faz troça do comentário da colega e João explica a Renata que “menos zero” não existe.