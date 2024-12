Maycon critica mudança de atitude de Jéssica: «É falsa! Nunca foi o que era realmente»

No Secret Story - Casa dos Segredos, o Maycon fala com a Renata sobre a mudança de comportamento da Jéssica. O concorrente acusa a Jéssica de ser falsa e acredita que a mudança se deve ao facto de estar nomeada concluindo que assim ainda se vai perder no jogo. Pouco depois, o João, o Heitor, o Maycon e a Renata têm a primeira conversa enquanto grupo. Quando o Marcelo se aproxima o João faz questão de o afastar por não pertencer ao mesmo.