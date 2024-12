Maycon desaba após discutir com Renata: «Não consigo ser sempre a pessoa que tem calma»

No Secret Story - Casa dos Segredos, depois do Especial, o Maycon chama a atenção da Renata para o facto de ter de ouvir mais a opinião dos outros. A concorrente lamenta que o Maycon tenha a mesma opinião que o resto do grupo, acabando por lhe virar costas. Mais tarde, o Maycon tenta fazer as pazes com a Renata, que insiste que não é por ser considerada conflituosa que vai deixar de dizer aquilo que pensa. O Maycon começa a exaltar-se, atirando que a Renata só quer ouvir que tem razão. A Renata contesta que é assim e não vai mudar, fechando-se na casa de banho. No confessionário, a Renata revela que não quer uma pessoa como o Maycon ao seu lado. Já o Maycon, confessa estar cansado dos constantes confrontos com a Renata.