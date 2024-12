Maycon desabafa: «Não é o mesmo Leo do início, é um Leo que só olha para o seu umbigo»

No Secret Story - Casa dos Segredos, ainda na cadeira quente, o Gonçalo revela-se abesbílico com as imagens que viu no confessionário, em que o Maycon o acusa de jogar com a Margarida. O concorrente pede ao Maycon que explique o que sente afinal, mas o visado diz que não sabe do que o Gonçalo está a falar. A Margarida intervém, mas o Maycon reage, pois se a concorrente também não viu as imagens, não se pode meter. O Gonçalo tenta explicar novamente o que viu, mas o oponente insiste que quando o Gonçalo souber dizer o que ouviu, aí podem falar. Por fim, a Voz pede a Maycon que responda: “Acha que o Gonçalo escolheu a Margarida para parecer bem?” e o concorrente assume que de certa forma sim. O Gonçalo dá o tema por encerrado, considerando que o Maycon não está a ser sincero.