Maycon vinca: «Se considero o Diogo mau, daqui para a frente está decidido: porta fechada»

No Secret Story - Casa dos Segredos, na dinâmica, "o frio chega à Malveira", João entrega o tapa orelhas a Renata. O concorrente diz que Renata se contradiz muito, contudo, Renata ouve Maycon. João afirma que Renata gasta a paciência de Maycon, o que o deixa com menos energia para outras coisas, pelo menos, na sua forma de ver as coisas. João diz que Maycon consegue pôr um travão em Renata e se não fosse o namorado, Renata ia literalmente ladeira abaixo. Renata não concorda com João e afirma, "o Maycon não tem mão em mim". Renata diz que leva a sua opinião até ao fim, e tem as suas convicções, "tenho uma audição seletiva". A Voz questina porque Heitor sorriu, o concorrente confessa que João diz que Renata não ouve ninguém, apenas Maycon, mas Renata acabou por afirmar que nem Maycon ouve. Renata contrapõe Heitor e diz que não disse que não ouvia Maycon, apenas leva os seus pensamentos até ao fim, e quase em uníssono, Heitor e João questionam, "então ouves ou não o Maycon?". Renata diz que sim, mas não interfere na sua mudança de atitude. Segue-se Diogo, que tira um cachecol, que entrega a si próprio por não ter intervindo na discussão anterior, a Voz diz que Diogo pode atribuir-se a si próprio e pergunta se Maycon quer parabenizar Diogo, Maycon nega, diz que todas as pessoas com a idade de Diogo sabem comportar-se. Diogo diz que quando souber sobre o que era o tema, vai parabeniza-lo, Maycon nega. Renata diz que Maycon pode ouvir Diogo, Maycon nega pois fecha as portas a quem quiser e o Diogo, "porta fechada". Após a dinâmica, "o frio chega à Malveira", Maycon dirige-se ao jardim e Marcelo junta-se ao concorrente... Marcelo pede a Maycon que não perca a calma. João também se junta e pede desculpa a Maycon, caso tenha dito algo negativo. Maycon atira, "don´t hate the player, hate the game". João concorda mas diz que dentro do jogo tens que perceber as coisas que são ditas e como são ditas. João acredita que falta discernimento a Renata, pois não ouve a mensagem e não entende mesmo o discurso de Renata. João diz que Renata começa por dizer que não ouve Maycon mas depois já ouve... e não entende esta dificuldade de Renata de assumir que tem ajuda e não está sozinha. Marcelo diz que Renata talvez tenha sentido que tem o seu valor e não é devido a Maycon... Maycon concorda com Marcelo e diz que também vai da forma como Renata ouve o que João diz, que também não teve sensibilidade nas palavras, quando diz que a concorrente, sem Maycon, vai "ladeira abaixo". João questiona o que fragilizou Renata. Na casa de banho, Renata explica que João e Diogo disseram a mesma coisa mas Maycon respondeu de forma diferente a um e a outro, e isso é que a deixa triste.