Medo do cancelamento deixa Renata isolada dos colegas e em lágrimas

Durante o Direto, com todos reunidos na Sala, a Voz pergunta quem é que acham que tem medo de ser cancelado e que se torna politicamente correto.

Gonçalo que escolheu o Maycon. Explica que inicialmente ele intervinha bastante, mas depois de se começar a relacionar mais com o Ruben e João, passou a manifestar-se menos. Diz que em alguns debates percebia que ele ficava indignado, tinha algo a dizer, mas preferiu não fazê-lo, para não ser considerado parcial.

Já fora o Direto, Renata diz que o Maycon não tem medo de ser cancelado, até porque usa calças com flores. Explica que o amigo especial “tem uma imagem fora do normal”, por isso acha que ele não tem medo de ser cancelado, tendo em conta que a sociedade tem uma imagem do que é suposto “ser normal”. Considera que o Maycon tem uma imagem fora da caixa, portanto não tem medo de ser cancelado. A Voz pergunta a Margarida o porquê de se ter rido. A concorrente acha que a Renata foi contraditória, pois não vê nada de diferente no Maycon e Leo concorda com a Margarida. Maycon intervém e de uma forma mais “acesa” diz que sabe em que posição está e sabe que situações já viveu lá fora, portanto afirma ser a única pessoa a poder falar sobre isso. Voz diz que foi a Renata a puxar o assunto.

Rita toma a palavra e explica que quando se riram foi porque foi desnecessário o que a concorrente afirmou, pois o Gonçalo não disse que o Maycon tem medo de ser cancelado pelo que veste. Renata explica que não concorda com o que o Gonçalo disse, pois o Maycon não tem medo de falar, nem de tomar posições. Acha incoerente este tipo de afirmações. Sabe que não deveria ter-se metido, mas sabe que o Maycon não tem medo.

A Voz dá a palavra ao Maycon que se recusa a comentar. A Voz dá a palavra ao Leo que diz perceber a opinião da Renata, mas explica ter ficado espantado quando a concorrente falou sobre a roupa, pois hoje em dia as pessoas têm poder de escolha, daí existirem várias comunidades e estereótipos aceites. Diz que há duas semanas discutiram o facto do Diogo ter estereotipado o Maycon e agora a Renata é que puxa este assunto, quando não tem nada que ver com o assunto.

O concorrente diz que são todos iguais, sabe que lá fora sofrem preconceito e discriminação, mas o que estão a discutir é cancelamento por se expressar, nada tem que ver com a forma como se apresentam.

Renata explica que está a dizer exatamente o que disse na semana passada, portanto não percebe o porquê de se terem rido. Maycon pede para Voz prosseguir o assunto. Leo segue e responde à concorrente. Renata interrompe-o e Leo fica exaltado. Diz-lhe que para aprender tem que ouvir. Deseja boa sorte pois cada um cuida da sua imagem.

Voz diz que vai prosseguir apesar de ter curiosidade em perceber mais opiniões. Explica a Renata que “nos sorrisos que viu, não houve maldade, mas sim estranheza”, pois acredita que todos os concorrentes vêem o Maycon como a própria Voz “alguém mais giro que eu e com pinta”. Renata sorri e explica que é preciso terem noção de onde estão. Marcelo ri-se e diz para Renata prosseguir, pois o Maycon já lhe pediu para o fazer.

A Voz pede para a concorrente revelar quem escolheu. Esta revela que escolheu o Heitor, mas fica com a voz a tremer e pede para passar à frente. A concorrente levanta-se e abandona.