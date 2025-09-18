Melhores amigas por um fio? Ana Cristina e Raquel entram em confronto: «Estás contra mim»

No Secret Story 9, Ana Cristina confronta Raquel e revela que não gostou da forma como a amiga lhe falou horas antes. Raquel defende que Ana Cristina é que a acusou de fazer uma coisa que não fez, e atira que parece que a amiga está a jogar contra si. Veja tudo o que se passou.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!