Melhores amigos em ponto de rotura. O impensável aconteceu entre Leandro e Pedro Jorge

No Secret Story 9, Leandro e Pedro Jorge protagonizaram um momento tenso, trocando algumas farpas. Leandro recordou o colega do momento da gala em que lhe concedeu o acesso à prova de imunidade, mas Pedro Jorge não reagiu bem à lembrança. Visivelmente incomodado, acabou por responder: «Se não querias que eu ganhasse imunidade, então não me escolhias».

