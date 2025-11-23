Mesmo com os colegas presentes no quarto, Pedro Jorge acorda Marisa com um beijo

No Secret Story 9, está cada vez mais difícil para Pedro Jorge e Marisa conseguirem estar separados. Pedro Jorge fez questão de dar um beijo de bom dia a Marisa, mesmo com os colegas presentes no quarto. Já na noite anterior, o casal não se largou e trocou beijos intensos no quarto azul, com a porta fechada.
Veja também: Pedro Jorge faz cena de ciúmes por causa de Fábio: «Vejo tudo, não sou parvo»
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País