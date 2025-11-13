«Metam-na no quarto com o Pedro para ver o que ela faz»: Dylan não perdoa Liliana

No Secret Story 9, a Voz desafiou os concorrentes a tirarem perguntas à sorte, colá-las num espelho de mão e atribuí-lo a quem quisessem que respondesse à pergunta. Leandro atribuiu a Liliana a pergunta: «Farias qualquer coisa para ganhar?». A concorrente admitiu que faria qualquer coisa para ganhar, por ter o seu próprio propósito dentro da casa mais vigiada do País, nem que para isso tivesse de envolver outro homem que não fosse o Fábio.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

