Mexerico causa caos: Bruna e Pedro confrontam Marisa e discussão instala-se na casa

No Secret Story 9, a dinâmica dos mexericos voltou a causar tensão dentro da casa. Um dos bilhetes dizia: «O Bruno está a passar férias na Malveira», e o comentário gerou reações imediatas. Bruna foi a primeira a confrontar Marisa, mas pouco depois foi Pedro quem entrou na conversa, levando a uma nova picardia entre o casal. O ambiente aqueceu.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
