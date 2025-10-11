Mexerico polémico: Dylan diz que Marisa Susana “vive de mentirinhas” e colegas concordam

No Secret Story 9, a dinâmica dos mexericos voltou a gerar polémica. Um dos bilhetes dizia: «A Marisa Susana pode acabar sozinha», e o comentário deu que falar entre os colegas. Dylan justificou a frase afirmando que a concorrente “vive de mentirinhas”, opinião partilhada por Joana e Lídia, que concordaram com a avaliação. O ambiente aqueceu.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

