Mexericos ao rubro geram confusão: Bruna é ou não mordaz?

No Secret Story 9, Leandro escreve um mexerico dirigido a Bruna, acusando-a de ser mordaz. Liliana lê o recado e concorda com a crítica, o que volta a gerar tensão dentro da casa. A situação rapidamente degrada-se e a confusão instala-se novamente entre os concorrentes.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!

  • Secret Story
  • Hoje às 15:34
