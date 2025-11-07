Mexericos: Liliana e Ana Cristina em confronto por causa de Pedro «mais vale desisitir»

No Secret Story 9, a dinâmica dos mexericos voltou a gerar confusão. Ana leu um mexerico escrito por Bruna sobre Pedro: “O Pedro prometeu mas não cumpriu, disse que se ia envolver nos enredos de casais, mas esta semana ninguém o viu.” A concorrente concordou, afirmando que Pedro perdeu o jogo desde que Liliana se afastou. A própria Liliana reforçou essa ideia, dizendo que percebeu, após o almoço entre ambos, que tudo nele é jogo. Ana Cristina acabou por se intrometer na conversa e entrou em confronto com Liliana, acusando Pedro de ter “muita maldade” e afirmando que o concorrente “mais vale desistir”.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
