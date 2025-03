No Secret Story Desafio Final, chegou o dia de eleição do chefe das limpezas! Miguel Vicente continua a avaliar a liderança de Ossman crítica que foi a pior semana de todas. No fim da dinâmica Miguel ficou sentido com Joana Diniz por não colocar o seu nome na ardósia! No Especial com Cláudio Ramos, Miguel desabafa sobre o que sentiu com a atitude da colega!