Miguel Vicente acusa Inês Morais de ter nomeado Joana Diniz e causa tensão entre as amigas. Saiba toda a verdade

No Secret Story - Desafio Final, no final da noite, o Miguel constata e partilha que a Inês nomeou a Joana. As duas amigas combinam gozar com o algarvio, e a Joana anuncia que vai ficar chateada caso descubra que isso é verdade. O Miguel avisa que vai apelar para que a Joana se mantenha na casa, e a concorrente agradece tê-lo como seu amigo. O algarvio insiste para a Joana fazer as contas, sublinhando que a Inês não lhe foi leal. A Inês finge ficar incomodada com as acusações do Miguel, que não se mostra disposto a parar. Enquanto o Miguel continua a arrasar a postura da Inês, a concorrente e a Joana riem-se, a gozar o prato.