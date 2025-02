Miguel Vicente acusado de machismo após comentário polémico: «O corpo da mulher é mais sexual...»

No Secret Story - Desafio Final, a Inês critica o Miguel por treinar dentro de casa, junto à mesa de refeições, considerando que é pouco higiénico. O Miguel justifica que é para treinar a se ver-se ao espelho. A Daniela relembra que o Miguel critica as meninas que se vestem no quarto quando ele troca de boxers à frente das pessoas. Este é o mote para mais uma troca de acusações em que a Inês não poupa críticas a Miguel dizendo que ele é um machista que sexualiza as mulheres.