Miguel Vicente assume vontade de incumprir com regra de Tiago Rufino, mas será que o faz?

No Última Hora do Secret Story - Desafio Final, por ter ganho o quizz de cultura geral, Tiago tem a oportunidade de atribuir consequências a todos os colegas da casa. Daniela só pode comunicar por mimica, o Bruno só pode andar a dançar, a Joana tem de andar de saltos altos e a Inês vai ter de mudar de personalidade. Inês questiona se pode mudar de personalidade para pior, mas Tiago nega e frisa que a concorrente tem de ser mais afável. Joana elogia o facto de Tiago ter calado Daniela, porque sabe bem este descanso. “Sem acesso ao exterior” foi a consequência atribuída a Miguel, e o concorrente decide fumar à porta da sala. Tiago alerta o colega por estar a fumar dentro de casa, mas o mesmo explica que apenas o cigarro é que está no exterior. Miguel assume que está com muita vontade de quebrar a regra imposta por Tiago.