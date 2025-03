Miguel Vicente ataca Joana Diniz: «Cuidado com ela... de ingénua não tem nada»

No Secret Story - Desafio Final, durante a dinâmica “os mais da temporada”, Joana coloca-se na categoria de “mais ingénua”, por acreditar sempre na boa intenção das pessoas, ideia que Miguel contraria, relembrando que Joana criticou Ossman e acusou-o de ter um lado mais "feroz". Joana mete Daniela como a “a mais guerreira”, por ter vindo para o programa, depois de tudo o que lhe aconteceu. Voz relembra que Joana, inicialmente, disse à Daniela que deveria ter ouvido “os seus” e não deveria ter entrado no programa. Joana assume já não pensar da mesma forma, até porque existe “a Voz” que os ajuda no programa, pois faz “de um caco, um cristal”. De seguida, coloca Inês como “a mais leal”.