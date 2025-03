Miguel Vicente confiante que será o líder da semana: «Vão arrepender-se todos»

No Secret Story - Desafio Final, na cozinha, Miguel pergunta às colegas se vão votar em si. Iury assume preferir ser ela própria Chefe de limpezas, do que deixar que seja Miguel. Os dois começam numa picardia, com a concorrente a garantir que não vai votar no Miguel, porque não seria coerente, uma vez que Miguel desrespeitou todas as lideranças, inclusive a semana passada ficaram sem comida por este ter “assaltado” a despensa.