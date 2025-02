Miguel Vicente confronta Sandrina Pratas: «Trato-te tão bem, vais ali e nomeias-me?»

No Secret Story - Desafio Final, depois da Gala, o Tiago, a Vânia e a Iury partilham quem nomearam e o Tiago admite que nomeou a Vânia por tê-lo elegido como o mais dispensável e assume-se magoado, por ser uma questão de consideração. A Vânia pensa que não tem a ver com consideração lá de fora, mas sim atitudes cá dentro. Por seu lado, o Miguel mostra-se surpreendido com a Sandrina por tê-lo nomeado e esta explica que tem de nomear alguém com quem não se identifica.