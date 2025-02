Miguel Vicente confronta Tiago Rufino: «Se não tivesse feito nada, ias ser sancionado na mesma»

No Secret Story - Desafio Final, na reunião pós-gala, a sanção dada ao Tiago e ao Miguel volta a ser tema. O Tiago assume que aceita a sanção, no entanto, acha que apenas serviu como exemplo. O Miguel admite que abusou ao atirar água, contudo, concorda que o Tiago também tenha sido sancionado. A Sandrina condena que o Miguel já tenha passado dos limites com vários concorrentes e afirma que já devia ter sido sancionado mais cedo. Já a Iury, atira que é difícil entender a situação já que às vezes os concorrentes estão a rir coo a seguir estão a discutir. Em tom de ironia, o Miguel assume a culpa e, mais sério, afirma que não tem ligação com a Iury e por isso não vai brincar com ela. Acrescenta que tem uma ligação com a Inês que lhes permite brincar, assim como tem com o Tiago mas, neste caso, a brincadeira descambou. Remata que a sanção a ambos serviu para situações futuras não escalarem.