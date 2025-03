Miguel Vicente decide criar «história mirabolante» com dois protagonistas improváveis. Adivinha quem são?

No Diário do Secret Story - Desafio Final, enquanto assiste a uma conversa entre o Bruno e a Joana, Miguel “cria uma história”. O concorrente comenta consigo próprio que ainda há jogo e que Joana “é mágica”. De seguida, Miguel confronta Joana, dizendo que ela faz jogadas que ninguém vê, para espanto da concorrente. Depois, Miguel volta a comentar, sozinho, que o Bruno tem ciúmes do João Ricardo e Tiago ciúmes da Joana com o Bruno. Mais tarde, Miguel pergunta a Tiago se tem algo para lhe contar, deixando no ar que algo se está a passar. No confessionário, Tiago diz que estão todos bem resolvidos, mas na verdade acha que o Bruno nutre algum sentimento por Joana. Miguel diz que há um “quadrado” na casa e que o que se está a passar é “a magia da mágica”. Joana responde-lhe que não tem noção da magia que ela faz.