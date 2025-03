Miguel Vicente declara-se a Bruno de Carvalho e leva a pior resposta: «Não dês o coração, dá só a...»

No Diário do Secret Story - Desafio Final, durante o Especial, Bruno critica o facto de Miguel mexer no balão de Iury e diz que mais uma vez, Miguel foi mexer em coisas de uma mulher. Miguel diz que gosta muito de Bruno, que dava o coração por ele, e não percebe porque é que este está a implicar consigo. Miguel acaba por pergunta um a um, se gostam dele, e Bruno responde apenas que ele é um génio, e Iury não se inibe de dizer que não. Miguel tenta ir buscar o balão que vai parar ao teto, e acaba por colocar os pés em cima do sofá. Bruno volta a referir que, para além de ele ser um génio, também é asseado, por colocar os sapatos onde as pessoas se deitam.