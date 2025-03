Miguel Vicente é Alina, a manicure da casa! Acompanhe todas as fofocas do seu salão

No Secret Story - Desafio Final, Miguel “veste o papel” de Alina, a manicure da casa. O concorrente assume querer saber de todas as fofocas. Bruno confessa que há um concorrente na casa, de seu nome Miguel, que é muito chato. Depois afirma que Joana está apaixonada por si. De seguida, Miguel conta a Joana o que Bruno disse, mas revela achar que é Bruno quem gosta de Joana. Joana espera que o concorrente não esteja apaixonado por si. Depois, Alina atende Inês e a concorrente assume sentir ciúmes da relação entre Bruno a Joana. Também Daniela vai à manicure. Alina tenta puxar pela concorrente para que fale sobre Joana, dizendo que as pessoas acham que elas estão chateadas por causa de algum homem, mas Daniela desmente.