Miguel Vicente e Iury Mellany emocionam-se com o final do programa a aproximar-se

No Secret Story - Desafio Final, a Daniela mostra-se chateada com os colegas por causa das limpezas dizendo que parece que estão a tentar boicotar a sua semana de liderança. O Ossman não concorda com a amiga, inclusive está a lavar a loiça, que não é a sua tarefa. A Daniela diz que antes de qualquer um fazer a tarefa dos outros, tem de fazer a sua, mas o Ossman considera que até é uma atitude altruísta. A festa da semana acontece e todos decidem fazer um brinde e incluir os ex-concorrentes. A Iury e o Miguel mostram-se emocionados no confessionário ao falar da experiência. O Miguel acaba por se isolar no exterior, enquanto que, na festa, os restantes decidem deitar-se no chão e cantar, emocionados. O Ossman termina a dizer que “esta é a melhor casa de sempre”.