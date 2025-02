Miguel Vicente é posto de parte ou isola-se de propósito? Veja as imagens

No Secret Story - Desafio Final, a Daniela convida a Iury e a Inês para um lanche especial e o tema é o Miguel. As concorrentes reparam que o Miguel insiste mais em provocar as mulheres e a Inês pergunta à Iury se não tem pena do rapaz. A Iury nega uma vez que tudo o que ele faz é propositado e acaba por falar de sábado em que o concorrente se isolou para ser visto como vítima. A Iury comenta que caso o Miguel ganhe o programa perde a fé na humanidade.