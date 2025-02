Miguel Vicente enojado e em choque: «Quem é que fez isto?!»

No Secret Story - Desafio Final, o Miguel fica incrédulo ao ver um pano de cozinha dentro de uma panela e faz questão de encontrar um culpado. Todos tentam desvalorizar a situação, apesar da insistência do algarvio. Não contente, o Miguel confronta a chefe de limpezas Inês, que recorda que já se demitiu do cargo. A Sandrina tenta arranjar uma solução e o Miguel decide lavar o pano, acreditando que o culpado é o Tiago. No confessionário, a Inês mostra.se sem paciência para o Miguel, comentando que é demasiado chato e provavelmente foi ele a deixar o pano dentro da panela.