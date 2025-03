No Extra do Secret Story - Desafio Final, Bruno de Carvalho provoca Miguel Vicente e o concorrente mostra-se incomodado com a situação. Miguel pede a Bruno que pare com o que está a fazer, dizendo sentir-se «constrangido». Bruno continua com as provocações e Miguel dá a entender que o colega se está a apaixonar por ele e deixa claro que não tem o mesmo interesse.