Miguel Vicente faz "campanha agressiva" para líder da semana! Veja as reações dos colegas

No Secret Story - Desafio Final, o Miguel continua a fazer campanha para angariar votos para ser o próximo chefe de limpezas. A Inês é o primeiro alvo e o algarvio promete dar-lhe folga, caso a concorrente vote nele. Segue-se a Sandrina que, depois da insistência, diz que vai votar no Miguel por ser demasiado chato. Já a Iury, apesar de o Miguel até se ajoelhar, garante que vai votar na Joana. No confessionário, a concorrente afirma que vão ter uma semana terrível caso o Miguel seja eleito chefe de limpezas. O Afonso, por sua vez, atira que o algarvio não está apto para comandar. Na cozinha, o Bruno alerta a Joana para o facto de o Miguel ter hipóteses de ser eleito e, se assim for, os concorrentes não podem ser hipócritas e condenar as atitudes do algarvio.