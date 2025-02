Miguel Vicente faz cena após Inês Morais lhe «trilhar» o dedo. Inês questiona: «Já não sei o que é verdade»

No Secret Story - Desafio Final, na cozinha, a Inês abre uma gaveta, acabando por magoar o Miguel que alega que a concorrente o “trilhou” propositadamente. A Inês atira que já ninguém acredita nas invenções do Miguel e o algarvio faz questão de mostrar os dedos magoados. A concorrente ridiculariza o comportamento do Miguel, dizendo que as marcas que tem são apenas por falta de cálcio. Muito enervado, o Miguel queixa-se à Voz, questionando se a Inês não terá agido propositadamente. Já o Tiago, aproveita o momento para provocar o Miguel, que pede para o concorrente abandonar a cozinha, admitindo estar bastante chateado.