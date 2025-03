Miguel Vicente faz nova insinuação sobre Daniela Santos e Joana Diniz: «Isto é gravíssimo!»

No Secret Story - Desafio Final, Iury acha muito feio o que o Miguel está a tentar fazer com a Joana e com a Daniela, ao dar a entender que a Joana meteu-se entre a bailarina e o ex-marido. Iury debate com Bruno, Daniela e Joana este assunto. Bruno considera que Miguel e Inês são insuportáveis e que não sabem argumentar. Já Joana diz que não vai responder ao Miguel, dando a entender que o algarvio precisa é de amor e carinho. No confessionário, Joana diz que o mal de Miguel é andar a dormir demais.