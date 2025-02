Miguel Vicente ironiza: «O Afonso é melhor que eu em vários espetos»

No Secret Story - Desafio Final, o Bruno considera que o Miguel ao fazer do Afonso seu antagonista está a torná-lo num jogador fortíssimo no jogo. A Sandrina discorda, acreditando que o Afonso é mais forte que o Miguel. O algarvio ironiza, dizendo que o rival é melhor jogador em vários aspetos. Depois da reunião pós-gala, o Miguel combina que não vai dar mais jogo ao Afonso para ver o que o concorrente faz. Os dois entram em clima de provocação, trocando várias acusações…