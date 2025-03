Miguel Vicente joga com ele próprio e é autor de mexerico que mexeu com a Casa. Descubra do que estamos a falar

No Diário do Secret Story - Desafio Final, surge o mexerico “A amizade do Ossman e da Daniela incomodam muito nesta casa”, e Tiago diz prontamente que aposta que foi o próprio Ossman a escrever. Acrescenta que acha que Ossman o fez para ter jogo, e para trazer o tema para a mesa. Ossman diz que este mexerico veio, porque o grupo não aceitou que ele e Daniela eram os melhores amigos do condomínio, e não revela que foi o autor. No mexerico “O Miguel está confiante com a vitória, mas quem vai ganhar é Iury”, Joana não concorda e considera que todos são merecedores de vencer. Diz que muito pode mudar até a final, que já viu muitas reviravoltas, e que acima de tudo tem de se valorizar.