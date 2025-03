Miguel Vicente lança boca a Bruno de Carvalho em relação a Inês Morais: «Levou um bailinho de...»

No Diário do Secret Story - Desafio Final, a dinâmica das expressões musicais continua e desta vez é Daniela que atribui "gostas é de festa" a Inês. A bailarina considera que Inês gosta de confusão, dando como exemplo a discussão que esta teve com Bruno, momentos antes. Inês entra num pequeno bate boca com Bruno e Miguel intervém para dizer que a concorrente “dá um bailinho” ao Bruno, apesar da pouca idade que tem. Segue-se Tiago que entrega a expressão "não sei que mal te fiz eu" a Daniela, o que leva Inês a insurgir-se dizendo que a frase encaixa-se perfeitamente em Tiago, já que anda sempre “aos caídos” e a desculpar-se a todos aqueles a quem faz mal. Os dois continuam com as picardias, sem nunca chegarem a um entendimento.