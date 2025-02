Miguel Vicente passa-se com Daniela Santos: «Cala-te! Deixa-me!»

Miguel Vicente tenta dormir e pede que fechem a porta do quarto, o que leva Daniela Santos a responder que se ele respeitasse as cadeiras quentes, deitava-se à hora dos outros. Os dois entram em picardia e, mais tarde, Afonso provoca abrindo a porta várias vezes, até que Miguel ameaça que amanhã lhe põe a roupa na piscina e Afonso responde que a do Miguel vai lá parar também.

A picardia sobe de tom levando o Miguel a chamar o Afonso de “maçarico do ballet”. Afonso abandona a conversa dizendo que o antagonista tem unhas, mas para tocar uma guitarra desafinada.